Toyota офіційно презентувала нове покоління культового позашляховика Land Cruiser

Ціни та комплектації на цю модель стануть відомі ближче до початку продажу.

Компанія Toyota офіційно презентувала оновлену версію позашляховика Land Cruiser.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Незважаючи на те, що напередодні в мережі можна було побачити офіційні тизери новинки, багато деталей трималися в секреті і повного уявлення про автомобіль у нас не було. Хоча новини про швидке дебюті LC 300 ходили до цього мало не цілий рік.

Надійність, прохідність, витривалість і комфорт - ось ключові якості, за які цінують модель вже не одне десятиліття. А в наших краях цей автомобіль до того ж ще й став символом престижу і успіху.

Так, автомобіль зберіг впізнаваність та рамну конструкцію, ставши водночас найтехнологічнішим за всю історію моделі. Новинка виглядає масивно і ваговито за рахунок пухких бамперів та колісних арок, а також оригінальному облицюванню радіатора з горизонтальними ламелями. Крім того, за своїми габаритами автомобіль практично не відрізняється від попередника.

toyota-global.com

За рахунок нових технологій та широкого використання високоміцної сталі, творцям новинки вдалося збільшити жорсткість конструкції на кручення і водночас знизити масу машини на 200 кг порівняно з колишнім поколінням позашляховика. Ще одне нововведення – цільна двері багажника, яку забезпечили електроприводом і системою безконтактного доступу. Позашляховик побудований на новій платформі GA-F, що базується на глобальній архітектурі TNGA.

Перероблена підвіска отримала нові амортизатори зі збільшеним ходом, іншу геометрію, а також систему E-KDSS з активними стабілізаторами поперечної стійкості. Вона допомагає зменшити крен на дорогах з твердим покриттям, а також поліпшити прохідність на бездоріжжі. Дорожній просвіт новинки – 230 мм.

toyota-global.com

Змінили і розташування двигуна з коробкою. Ці вузли опустили нижче на 28 мм і зрушили ближче до центру кузова на 70 мм. Все для кращого розважування і зниження центру ваги. Важливе нововведення стосується і силових установок. Двигуна V8 для Toyota Land Cruiser більше не буде Його замінять турбовані V6 об'ємом 3,5 літра. Другий варіант – 3,3-літровий турбодизель має в своєму арсеналі 309 к.с. і 700 Нм. Всі мотори працюють в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. На окремих ринках буде також доступний атмосферний бензиновий V6, який працює у тандемі з 6-ступінчастим "автоматом".

Автомобіль оснащується системою повного приводу з трьома блокуваннями, а також модернізованою системою Multi-Terrain Select з новими режимами. Вперше для моделі буде доступна система Multi-Terrain Monitor, що показує на дисплеї об'ємне зображення того, що відбувається під днищем та навколо автомобіля.

У салоні повністю новий дизайн, сучасна мультимедійна система з екраном діагоналлю 12,3 дюйма, акустика JBL, чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів і вентиляція передніх і задніх сидінь і багато інших опцій комфорту. Слідом за 5-місцевої версією з'явиться і 7-місцева.

toyota-global.com

Продаж нового Toyota Land Cruiser 300 почнеться вже влітку цього року, тому цілком ймовірно, що до кінця 2021 року позашляховик потрапить і в Україну. Вартість та комплектації стануть відомі пізніше.

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