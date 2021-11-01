Toyota офіційно презентувала свій перший електромобіль, його запас ходу дорівнює 500 км

Модель з'явиться у дилерів в середині 2022 року.

Компанія Toyota представила свій перший електрифікований транспортний засіб.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що цією моделлю став електричний кросовер - bZ4X. Цей автомобіль побудований на глобальній модульній платформі e-TNGA, а за своїми розмірами та дизайном нагадує популярний RAV4.

Цікаво, що в імені прихований таємний зміст. Воно означає, що автомобіль викидає в атмосферу 0 г СО2 (від англ. b eyond Z ero), а 4Х – що це кросовер.

global.toyota

Toyota bZ4X трохи довший (+90 мм) і трішки ширший (+5 мм) за кросовер RAV4, а ось колісна база в "електрички" більша на цілих 160 мм (2 850 мм). Внаслідок цього за простором у салоні новинку можна порівняти з флагманським седаном Camry.

Салон Toyota bZ4X виконаний у модній сьогодні стилістиці мінімалізму. Перед водієм розташовується плоский екран шкали приладів, а за інформаційно-розважальні функції відповідає широкоформатний вертикальний "планшет". Як опція для новинки буде запропонована система кермового управління "по проводах", тобто без механічного зв'язку з кермовим колесом. Зараз така система серійно використовується лише на автомобілях Infiniti. У разі замовлення цієї опції на зміну традиційному "бублику" прийде штурвал.

global.toyota

Версія початкового рівня отримає передній привід та один 204-сильний електромотор. В арсеналі повнопривідної версії два 109-сильні мотори, кожен з яких відповідає за свою пару коліс. Передньопривідна версія здатна набрати першу "сотню" за 8,4 секунди, а його потужнішому побратиму на це знадобиться 7,7 с.

Батарея в обох версіях - літій-іонна на 71,4 кВтг. Запас ходу повнопривідного bZ4X заявлений на рівні 460 км, передньопривідного – 500 км. Від швидкісного заряджання потужністю 150 кВт батарея поповнюється до 80% ємності за 30 хвилин. Як опція пропонується сонячна панель на даху, яка, за розрахунками компанії, дозволить додати за рік на одометр 1 800 км абсолютно безплатно.

Старт продажу запланований на 2022 рік. Ціни на цей електричний кросовер поки невідомі.

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