Toyota перед дебютом опублікувала тизер нового покоління свого найменшого автомобіля

Автомобіль вийде у 2022 році.

Toyota опублікувала тизер нового міського автомобіля Aygo X 2022 року.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Toyota

Попереднє покоління моделі компанія створювала разом із Peugeot та Citroën, але нове Toyota розробила самостійно. Автомобіль призначений для європейського ринку, а вироблятимуть його на заводі у Чехії.

Автовиробник підтвердив, що серійна модель називатиметься Aygo X, що відповідно відображає концепт Aygo X Prologue, представлений ще в березні. Вийти на ринок модель має у 2022 році.

Вона буде їздити на тій же платформі TNGA-B, що і більший Yaris. Мало що відомо про Aygo X, але Toyota раніше підтверджувала, що він буде працювати від двигуна внутрішнього згоряння, а не електрифікуватися. Очікується, що це буде невеликий трициліндровий бензиновий агрегат з потужністю менше 100 к.с.

motor1.com

Aygo X не доведеться сильно турбуватися про конкурентів у А-класі, оскільки їхнє виробництво було припинено. Це, зокрема Peugeot 108, Citroën C1, Skoda Citigo, Volkswagen up! і SEAT Mii. Головним його противником стане Hyundai i10, а інших представників сегменту він явно перевершить.

Найменша на світовому ринку модель Toyota дебютує в листопаді. Це перша модель компанії, яка планується, проєктується та виготовляється в Європі.

Раніше повідомлялося, що популярний гібрид Toyota може почати їздити на водні.

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