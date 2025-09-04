- Дата публікації
Toyota подолала мільйон кілометрів: що сталося з авто після цього (фото)
Канадець Енді Кемпбелл катається на своїй Toyota Tercel вже понад 40 років і після понад мільйонного пробігу авто досі перебуває у відмінному стані.
Для багатьох автомобіль — це більше, ніж просто транспорт, а справжній супутник у житті. Що ретельніше доглядаєш за машиною, то довше вона служить. Прикладом цього є Toyota Tercel 1985 року, на якій канадець Енді Кемпбелл катається вже понад чотири десятиліття. За цей час універсал подолав понад 1 млн км.
Про це повідомляє «Автотема».
Кемпбелл купив автомобіль 1990-го року за 2 500 дол., коли його пробіг становив 125 тис. км. Відтоді машина стала для чоловіка щоденним транспортом: дорога на роботу займала не менше 120 км щодня. І навіть після виходу на пенсію власник не розлучився з Toyota — авто й досі на ходу та у відмінному стані.
У вересні 2017 року Tercel перетнула позначку 1 млн км, а зараз одометр показує вже 1 млн 253 тис. 70 км. Це більш ніж утричі перевищує відстань від Землі до Місяця та дорівнює 31 колу навколо планети.
Фото приладу з позначкою у 999 тис. км Кемпбелл зберігає у бардачку як сувенір. Відтоді автомобіль «накрутив» ще понад 253 тис. км.
Попри вік і рекордний пробіг, універсал залишається справним, хоча від заводської комплектації фактично нічого не залишилося. Єдина оригінальна деталь — кузов, решта вузлів і агрегатів були відремонтовані або замінені самим власником.
82-річний Кемпбелл каже, що мріє подолати позначку у 2 млн км і жартує, що ця Toyota, ймовірно, переживе його самого.
До слова, у Львові власник авто Mitsubishi Pajero Wagon 2007 року випуску проїхав на ньому 1 млн км, що підтверджено документально. Машина, яка від самого початку використовувалася для роботи, долала як траси, так і сільські дороги. Її 3,2-літровий турбодизельний двигун залишається заводським, без капітального ремонту.