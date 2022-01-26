Toyota показала свій найбільший оновлений позашляховик: що цікавого в новинці

Машина стала брутальною та дуже стильною.

Нарешті Toyota презентувала нове покоління Sequoia, яке замінить автомобіль представлений у далекому 2008 році. Саме Sequoia стане топовим позашляховиком марки, після того як Land Cruiser пішов з ринку США.

Автомобіль отримав новий гібридний двигун та платформу від пікапа Tundra. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Нова Toyota Sequoia 2023 пропонуватиметься покупцям з новим гібридним двигуном V6 i-Force Max – на 3.5 літра з двома турбінами, який видає 437 кінських сил потужності. Йому допомагатиме швидка АКПП нового покоління на 10 передач.

Поки про його ефективність ще нічого не відомо, але інженери повідомили, що новий двигун буде значно економнішим, ніж попереднє покоління. Раніше на такі авто встановлювали великий V8 на – 5.7 літра, який без проблем та сорому споживав 18 літрів на сотню.

Нова Sequoia 2023 має спільну з моделями Tundra, Land Cruiser та Lexus LX 600 модульну рамну платформу. Покупці зможуть обрати автомобіль, як з переднім приводом так і з повноцінним повним. Sequoia нового покоління може буксирувати до 4082 кг, що майже на 22% більше ніж у попереднього покоління.

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Передня частина позашляховика зроблена у стилі нової Tundra. В залежності від того, яку комплектацію ви придбаєте, у вас будуть різні передні фальш решітки. З пакетом TRD Pro вона чорна і дуже велика, а у топовому виконанні Capstone - менша і хромована. В цілому, екстер'єр виглядає більш потужним, сучасним та привабливим. Всередині ви в будь-якій комплектації отримаєте три ряди сидінь.

Вже цього літа всі охочі зможуть придбати нову Toyota Sequoia 2023. Та про ціни японська компанія поки замовчує. Також потрібно не забувати, що через дефіцит чипів та напівпровідників можливо не всі комплектації будуть доступні.

Нагадаємо, що оновлену версію культового позашляховика Toyota доведеться чекати чотири роки.