Toyota презентувала бюджетний мінівен за 14 тисяч доларів: фото

Японська компанія Toyota офіційно представила сімейний автомобіль - Sienta.
Зазначимо, що ця модель є більш просторим і містким побратимом хетчбека Yaris. Загалом, це третя генерація моделі від моменту її виходу на ринок 2003 року.
Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.
У довжину вона тепер сягає 4300 мм за колісної бази 2750 мм. Ширина та висота – 1695 та 1670 мм відповідно. Зовні автомобіль також змінився. У нього більш плавні роздуті форми. Також він отримав нові світлодіодні фари з темною окантовкою та модернізованими гратами радіатора.
Серед інших змін – оригінальні задні ліхтарі, пластикові вставки на колісних арках та порогах, зсувні бічні двері із сервоприводом та функцією відкривання без ключа.
Салон мікровена просторий та розрахований на сім осіб. До оснащення кабіни увійшла мультимедійна система з 10,2-дюймовим екраном, цифрова панель приладів, камери кругового огляду, USB-порти і пакет Toyota Safety Sense ADAS.
Нова Sienta доступна з 1,5-літровим бензиновим двигуном Dynamic Force Engine потужністю 120 л. Він працює у парі з варіатором. Модель запропонована в бензиновій та гібридній версіях. Компактний мінівен вже надійшов у продаж у себе на батьківщині за ціною від 1,95 до 3,1 мільйона єн ($14 000 - 22 600 доларів).
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