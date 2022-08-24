Toyota презентувала бюджетний мінівен за 14 тисяч доларів: фото

Зазначимо, що ця модель є більш просторим і містким побратимом хетчбека Yaris. Загалом, це третя генерація моделі від моменту її виходу на ринок 2003 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

У довжину вона тепер сягає 4300 мм за колісної бази 2750 мм. Ширина та висота – 1695 та 1670 мм відповідно. Зовні автомобіль також змінився. У нього більш плавні роздуті форми. Також він отримав нові світлодіодні фари з темною окантовкою та модернізованими гратами радіатора.

Серед інших змін – оригінальні задні ліхтарі, пластикові вставки на колісних арках та порогах, зсувні бічні двері із сервоприводом та функцією відкривання без ключа.

Фото: Toyota

Салон мікровена просторий та розрахований на сім осіб. До оснащення кабіни увійшла мультимедійна система з 10,2-дюймовим екраном, цифрова панель приладів, камери кругового огляду, USB-порти і пакет Toyota Safety Sense ADAS.

Фото: Toyota

Нова Sienta доступна з 1,5-літровим бензиновим двигуном Dynamic Force Engine потужністю 120 л. Він працює у парі з варіатором. Модель запропонована в бензиновій та гібридній версіях. Компактний мінівен вже надійшов у продаж у себе на батьківщині за ціною від 1,95 до 3,1 мільйона єн ($14 000 - 22 600 доларів).

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