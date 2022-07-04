Toyota презентувала компактний кросовер за 14 тисяч доларів: фото, відео

Японська компанія Toyota поповнила сімейство кросоверів новою моделлю Urban Cruiser Hyryder.

Зазначається, що Urban Cruiser Hyryder буде доступний виключно в електрифікованих варіантах – mild-hybrid та full-hybrid. Новинка розроблена за участю фахівців компанії Maruti Suzuki.

Про це повідомляє пресслужба Toyota.

Так, автомобіль отримав велике облицювання радіатора, світлодіодну світлотехніку та декоративні хромовані вставки на передній та задній панелях кузова. За своїми габаритними розмірами (4 365/1 795/1 635 мм) та величиною колісної бази (2 600 мм) Hyryder на 370 мм довша за модель Urban Cruiser і майже ідентичний Toyota CH-R.

У салоні новинки можна виявити 7-дюймову цифрову шкалу приладів із проєкційним дисплеєм, 9-дюймовий сенсорний екран інфо-розважальної системи з голосовим керуванням, підтримкою Google Assistant та Siri, бездротову зарядку для смартфонів. Також у списку опцій є панорамний дах, фонове підсвічування, камера кругового огляду, передні крісла з вентиляцією, повітропроводи та порти USB для задніх пасажирів та 6 подушок безпеки.

Фото: toyota-global.com

Як вжа зазначалося, Toyota Urban Cruiser Hyryder вийде на ринок у двох електрифікованих версіях. Базова комплектується 1,5-літровим двигуном, який доповнений 12-вольтовою системою ISG та батареєю ємністю 6 Ач. Віддача установки складає 101 л. (135 Нм). Топовий варіант надає руху аналогічний двигун. Він працює в парі з електромотором та батареєю більшого розміру. Сумарна потужність – 114 л.с. та 141 Нм. Витрата пального цієї версії становить 4 л на 100 км. У парі з ним пропонується 5-ступінева "механіка" або 6-ступіневий "автомат". Привід здійснюється на передню пару коліс.

Щодо вартості, то вона розпочинатиметься від 14 тисячі доларів. Основним ринком збуту новинки стане Індія. На індійському ринку модель конкуруватиме з Hyundai Creta та Skoda Kushaq. Остаточні ціни стануть відомими ближче до початку продажу.

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