Toyota презентувала компактний седан за 15 тисяч доларів: фото

Новинка виконана в стилі Corolla та складе конкуренцію на ринку Hyundai Solaris.

Про презентацію моделі Toyota Ativ йдеться на офіційному сайті японського виробника.

Зокрема, модель побудована на платформі TNGA-B і досягає завдовжки 4 425 мм за колісної бази 2 620 мм. Ширина і висота становлять 1 740 та 1 580 мм відповідно. У седана похилий дах і атлетичний профіль. Також він отримав широкі ґрати радіатора, агресивні світлодіодні фари, вертикальні повітрозабірники та незграбні фари на кормі. Їздить Yaris Ativ на 16-дюймових колесах.

Фото: toyota-global.com

Салон бюджетного седана має досить сучасний вигляд. У його оснащення включена 7-дюймова цифрова панель приладів, мультимедійна система з 9-дюймовим екраном, нове рульове колесо, система клімат-контролю, аудіосистема Pioneer з шістьма динаміками, чотири USB-порти, адаптивний круїз-контроль, пакет Toyota Safety Sense і фонове освітлення з 64 кольорами. Седан Toyota Yaris помітно більший за хетчбек і має великий 476-літровий багажник.

Під капотом нової генерації Toyota Yaris Ativ знаходиться безнаддувний 1,2-літровий чотирициліндровий двигун Dual VVT-iE потужністю 93 к.с. і крутний момент 110 Нм, який поєднується виключно з автоматичною коробкою передач Super CVT-i і системою переднього приводу. Пропонуватиметься новинка на ринку Тайланду за ціною від 15 000 доларів. Найдорожча версія цієї моделі, своєю чергою, оцінюється в 19 400 доларів.

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