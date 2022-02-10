Toyota презентувала "розумне" кермо: воно може збільшуватись у розмірах та інформувати водія про небезпеку

Toyota презентувала "розумне" кермо: воно може збільшуватись у розмірах та інформувати водія про небезпеку

В компанії впевнені, що кермо допоможе підвищити безпеку автомобілів.

Японська компанія розробила нову систему допомоги водію, яка діє через кермо автомобіля.

Вся “фішка” в тому, що кермо в залежності від ситуації на дорозі може збільшуватись, або навпаки – зменшуватись. Про це повідомляє видання Autoevolution.

Розумна система буде спостерігати за діями водія і відповідно реагувати на них. Наприклад, якщо він почне відволікатись, тоді обод керма почне збільшуватись і водій зрозуміє, що щось йде не за планом. Також, така тактильна віддача буде під час небезпечних маневрів.

На схемах, наведених у патентній заявці, зображено кермо, в яке, мабуть, вбудований компактний насос, який і відповідає за збільшення обода. Тож, будь-яка небезпечна дія зі сторони водія буде супроводжуватись віддачою з боку авто.

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Та треба зауважити, що для того, щоб ця система добре працювала, автовиробнику треба буде обрати спеціальний матеріал для обшиття керма. Адже постійне розширення подушки під ним може швидко пошкодити шкіру.

Експерти впевнені, що цю технологію Toyota запровадить в автомобілях наступного покоління. Та багато хто впевнений, що більшість водіїв будуть просто її вимикати і ніякого прориву в автомобільній безпеці не буде.

Нагадаємо, що нещодавно автоматичні системи контролю уваги водіїв визнали неефективними.