Toyota припинила приймати замовлення на оновлену версію культового позашляховика: названо причину

Компанія Toyota більше не приймає замовлення на рестайлингову версію популярного позашляховика - Land Cruiser 300.

Зазначимо, що окрім Toyota Land Cruiser 300 замовлення більше не приймаються й на інші дві моделі - Lexus LX та Lexus NX.

Про це повідомляє японський сайт Car-mobi із посиланням на джерела в концерні Toyota Motor.

Уся річ в тому, що кількість отриманих замовлень значно перевищує виробничі потужності. Так, японські ЗМІ стверджують, що терміни очікування деяких комплектацій Land Cruiser 300 наблизилися до позначки у п’ять років, тому Toyota була змушена вдатися до непопулярних заходів. Такий довгий цикл обробки заявок означає, що оснащення позашляховиків на момент оформлення замовлення та в момент постачання може відрізнятися.

Цікаво, що попри ажіотажний попит, Toyota не стала підіймати ціни на Land Cruiser 300. Водночас на вторинному ринку ціни значно вищі. Зі спекулянтами Toyota бореться, змушуючи покупців підписувати заборону на перепродаж протягом певного часу.

Станом на зараз Land Cruiser 300 збирають лише в Японії на заводі Аїчі, але найближчим часом позашляховики можуть локалізувати у Китаї на підприємстві FAW-Toyota, що допоможе впоратися з підвищеним попитом.

Додамо, що прем'єра Toyota Land Cruiser 300 відбулася влітку 2021 року. Позашляховик нового покоління комплектується 3,5-літровим бензиновим або 3,3-літровим дизельним мотором V6 з подвійним турбонаддувом. Віддача бензинового агрегату складає 420 л. і 650 Нм крутного моменту, доступних в діапазоні від 2 000 до 3 600 обертів на хвилину. Дизельного - 299 л.с. та 700 Нм за 1 600-2 600 оборотах на хвилину. Ті ж агрегати доступні і для нового Lexus LX, який дебютував у жовтні того ж року в Дубаї. Крім моторів позашляховики ділять платформу (GA-F) і коробку передач - десятиступінчастий "автомат".

Придбати Toyota Land Cruiser 300 можна за ціною від 68 тисяч доларів, а ціна Lexus NX стартує з $88 тисяч.

Читайте також:

Шмигаль через паливну кризу закликав українців переходити на електротранспорт

Toyota презентувала компактний кросовер за 14 тисяч доларів: фото, відео

Стало відомо, який найдорожчий автомобіль ввезли до України за "нульовим" розмитненням