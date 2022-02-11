Toyota та Suzuki розробляють дешевий електрокросовер: що відомо про модель

Toyota та Suzuki розробляють дешевий електрокросовер: що відомо про модель

Автомобіль має привабливу ціну та непогані технічні характеристики.

Компанії Suzuki та Toyota вирішили об’єднатися задля створення нового амбіційного проєкту. Вони планують побудувати недорогий електромобіль.

Машина повинна з’явитись у продажу 2025 року та матиме начальну ціну у 17 500 доларів (приблизно 490 тисяч гривень). Про це повідомляє видання Autocar India.

Новинку будуть випускати під обома брендами на підприємстві Maruti-Suzuki в індійському Гуджараті. Звісно, виробники запланували і експорт. Поки робоча версія авто отримала індекс YY8.

Платформу для нової “електрички” обрали - Toyota 27PL. Щоб ви зрозуміли габарити, кросовер буде трохи більше ніж Hyundai Creta, це означає що його довжина – 4.3 метри, а ширина 1.88 метрів. Колісна база YY8 відома - 2,7 м. Розробники обіцяють нестандартний футуристичний дизайн.

В базовій комплектації електромобіль отримає двигун потужністю 140 кінських сил і батарею ємністю 48 кВт/год. З такими характеристиками автомобіль зможе проїхати від одного заряду 400 кілометрів.

https://www.autocarindia.com/

Та звісно можна буде обрати більш цікаву версію з системою повного привода, двома двигунами і акумулятором на 59 кВт/год. В такій конфігурації запас ходу буде на рівні 500 кілометрів.

Дуже можливо, що незабаром, коли автомобіль з’явиться на європейському ринку, він стане дуже популярним, адже авто має досить привабливий цінник та непогані технічні характеристики.

Нагадаємо, що нещодавно Toyota презентувала "розумне" кермо: воно може збільшуватись у розмірах та інформувати водія про небезпеку.