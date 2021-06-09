Toyota в офіційних тизерах розсекретила всі частини оновленого Land Cruiser перед світовою прем'єрою

Усього вийшло п'ять роликів.

Компанія Toyota опублікувала чотири тизери рестайлингової версії культового позашляховика Land Cruiser перед довгоочікуваною прем'єрою.

Зазначимо, що перший ролик оновленої версії цієї моделі з'явився на початку червня. У ньому була показана передня частина автомобіля. Тепер ж настала черга інших частин Toyota Land Cruiser, хоча саму машину побачити так й не вдалося.

Так, на другому та третьому відео можна побачити все ту ж радіаторну решітку позашляховика, а також світлодіодні вогні фар та ліхтарів сзаду.

Тизери під номерами "чотири" та "п'ять" дають уяву про передню частину та багажник.

За попередніми даними, новий позашляховик пропонуватиме на вибір бензиновий та дизельний мотори. V8 зник з лінійки моторів, але форсований V6 забезпечує більше потужності. Базові моделі матимуть 3,5-літровий твін-турбо V6 (як у Lexus LS500) потужністю 420 кінських сил. Трирядний салон, повністю світлодіодні фари та 18-дюймові колеса.

Наступною можливістю є 3,3-літровий турбодизель V6, що генерує 309 кінських сил. Такі версії отримують 20-дюймові диски, вентильовані задні сидіння та покращену оптику. Також, нібито, заплановані ще дві версії – з гібридною силовою установкою, а також з підготовкою до важкого бездоріжжя під назвою GR-S. Презентація оновленого Toyota Land Cruiser відбудеться ввечері 9 червня.

Додамо, що в Україні Land Cruiser Prado поточного покоління коштує в базовій комплектації від 1 249 090 гривень .

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