Toyota випустить позашляхову версію популярного кросовера

Вона вийде на європейський ринок на початку 2022 року.

Toyota випустить позашляхову версію кросовера RAV4, яка називається Adventure.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Автомобіль отримав оновлений зовнішній вигляд. Решітка радіатора тепер повністю чорна і в її центрі встановлена емблема Toyota. Також спереду встановили протитуманні фари у нових чорних рамках.

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Крім того, модель отримала ширші колісні арки та нові 19-дюймові легкосплавні диски з матовою сірою обробкою. RAV4 буде пропонуватися з унікальним кольором Urban Khaki, а дах та задній спойлер оброблені у Dynamic grey.

Салон отримав спеціальний дизайн оббивки сидінь, що поєднує гладку чорну синтетичну шкіру та контрастні помаранчеві стрічки.

Кросовер оснащений гібридною системою четвертого покоління Toyota та інтелектуальним повним приводом. Силовий агрегат поєднує електродвигуни та 2,5-літровий чотирициліндровий бензиновий агрегат на 222 кінські сили. Завдяки AWD авто може буксирувати вантажі вагою до 1650 кг.

В Європі поставки новинки почнуться у першому кварталі 2022 року.

Toyota

Раніше повідомлялося, що на українському авторинку стартувало приймання замовлень на новий кросовер Toyota Yaris Cross.

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