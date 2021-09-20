Toyota вперше за 15 років випустила нове покоління однієї з моделей

Toyota вперше за 15 років випустила нове покоління однієї з моделей

Tundra отримала новий двигун та дизайн.

Toyota вперше за 15 років випустила нове покоління пікапа Tundra.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Автомобілю значно переробили дизайн, встановили нову раму та пружинну задню підвіску. Він буде доступний у чотиридверних виконаннях Double Cab і CrewMax з вантажними відсіками на 1,98 і 1,68 метра.

Базова комплектація отримає восьмидюймовий екран мультимедійної системи, а більш дорогі версії – величезний 14-дюймовий тачскрін. Всі вони підтримуватимуть Android Auto і Apple CarPlay.

Також читайте В Україні стартувало приймання замовлень на новий кросовер Toyota Yaris Cross: скільки він коштує

Tundra більше не буде виходити з двигуном V8. Базовим тепер є 3,5-літровий бензиновий турбований V6 на 395 к.с. і 649 Нм. Також можна обрати гібридну систему i-Force Max на 443 к.с. і 790 Нм. Єдина коробка передач – 10-ступеневий "автомат".

Також авто отримало гібридну позашляхову версію Tundra TRD Pro з доопрацьованій підвіскою з амортизаторами Fox, оффроудним круїз-контролем (Crawl Control), системою вибору режимів руху Multi-Terrain Select і додатковою "люстрою". Цю модель можна буде замовити в комплектаціях Limited, Platinum і 1794 Edition.

Початкова комплектація пікапа отримала набір асистентів водіння і розумних помічників Toyota Safety Sense 2.5: системи екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів, моніторинг сліпих зон, допомога під час виїзду з парковки заднім ходом.

На ринок нова Toyota Tundra вийде до кінця року, але ціни поки невідомі. Очікується, що машина буде коштувати від 36 до 60 тисяч доларів.

Toyota

Раніше повідомлялося, що Toyota випустить позашляхову версію популярного кросовера.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання