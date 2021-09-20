Toyota зупинить випуск культової моделі, яка викликала шалений ажіотаж на ринку

Деяким покупцям доведеться чекати на неї чотири роки.

Компанія Toyota ухвалила рішення зупинити випуск позашляховика Land Cruiser 300 .

Про це повідомляє CarWatch.

Зазначається, що через брак запасних частин і поширення COVID-19 в Південно-Східній Азії все 14 автозаводів в Японії чекають зупинки конвеєра, які триватимуть до 11 діб. Найсильніше криза вдарить по випуску саме Land Cruiser 300 - конвеєр, на якому збирають повнорозмірні позашляховики, не працюватиме майже півмісяця, незважаючи на ажіотажний попит.

Повідомляється, що найдовше простій триватиме на підприємстві Toyota Auto Body Yoshiwara Plant, де збираються позашляховики Land Cruiser 300 і Lexus LX. Завод Toyota Motor East Japan Iwate Plant (Aqua і C-HR) встане на 9 днів, а фабрика Toyota Motor Takaoka Plant (Corolla, Corolla Touring і Corolla Cross) – на добу.

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Брак мікрочіпів торкнеться 27 з 28 конвеєрних ліній, так що Toyota була змушена скоригувати виробничі плани на жовтень більш ніж на третину. Спочатку Toyota планувала зібрати 880 тисяч машин, але тепер очевидно, що випустити понад 550 тисяч автомобілів не вдасться. Тільки на японських заводах буде недовипущено 150 тисяч машин.

Додамо, ще у серпні Toyota повідомила, що попит на позашляховик такий високий, що його вистачить на перші 12 місяців виробництва. Навіть тоді повідомлялося, що на автомобіль доведеться чекати щонайменше рік.

Раніше розповідалося про те, що Toyota Land Cruiser 300 розбили одразу після купівлі.

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