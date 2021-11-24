Транспорту на водні бути: Renault презентували дві цікаві новинки

Транспорту на водні бути: Renault презентували дві цікаві новинки

Водневий транспорт зможе значно зменшити негативний вплив автомобілів на навколишнє середовище.

Французькі інженери дуже намагалися триматися у екологічному тренді і у них це вдалося. Вони презентували дві нові комерційні моделі, які працюють на водні.

Ці автомобілі було створено у рамках програми з покращення екологічного стану планети – Hyvia, про це компанія Renault повідомила на своєму офіційному сайті.

Задача ініціативи Hyvia у тому, щоб випускати легкий комерційний електротранспорт на водневих елементах, виробляти водневе паливо та розвивати інфраструктуру, тим самим зменшувати забруднення навколишнього середовища від автомобілів.

В залежності від версії нові автомобілі здатні проїхати від 250 до 300 км виключно на електротязі. Потім ви заправляєте за 15 хвилин повний бак водню і можна їхати далі.

renault.ua

Перша новинка - це Renault Master Chassis Cab H2-TECH. Ця версія закритого фургону має обсяг вантажного відділення 19 м3 і вантажопідйомність до 1000 кг. Найцікавіше знаходиться у самому кузові – паливні елементи потужністю 30 кВт, які підживлюють акумулятор у 33 кВт, якому в свою чергу, допомагає 1.5 кг водню. Все це знаходиться під тиском у 700 бар. У цій конфігурації автомобіль може проїхати 250 кілометрів на одному баку.

renault.ua

Наступним представленим авто став – міський міні автобус Renault Master City Bus H2-TECH. Він за раз може перевозити 15 пасажирів (9 сидячи та 6 стоячи), включаючи людей на інвалідному кріслі.

Характеристики дуже схожі с попередньою новинкою - система паливних елементів потужністю 30 кВт, акумулятор на 33 кВтг , але резервуар збільшено до 4,5 кг водню, які знаходяться під тиском 350 бар.

renault.ua

Тут з запасом ходу трошки цікавіше – 300 кілометрів проти 250. Master City Bus повністю підходить для комерційних компаній, а також в якості службового і громадського транспорту. Та треба пам’ятати, що все це можливо за умови розвитку інфраструктури водневих станцій.

Нагадаємо, що нещодавно Харківський НПЗ Ukrainian Petroleum придбав установку з виробництва водню, тож незабаром такий транспорт може з’явитися і у нас.