Три мільйони доларів за будинок на колесах: чим унікальна машина

Три мільйони доларів за будинок на колесах: чим унікальна машина

Будинок на колесах люксовий та дуже розкішний.

Інженери з австрійської компанії Marchi презентували один з найдорожчих будинків на колесах сьогодення.

Новинкою став автокемпер - Elemment Palazzo. В його розробці використали технології з аеробудівництва та яхтового спорту. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Тож, конструктори створили унікальний аеродинамічний та розкішний будинок на колесах, за який майбутньому власнику доведеться викласти 3 мільйони доларів (приблизно 84 000 000 грн). У проекті Elemment Palazzo фахівці втілили розробки 70 років минулого сторіччя. Зокрема, інженери спиралися на креслення відомого дизайнера Луїджі Колані. Екстер'єр 12-метрового фургону виконали із композитних матеріалів. Завдяки унікальній конструкції кузова та лобового скла машина заощаджує 20 відсотків палива в порівнянні з транспортними засобами аналогічного розміру.

Велетенський автомобіль має літаковий трап та площадку, яка схожа на палубу. Саме вона захищає пасажирів від сонця. Для зручності, на платформу можна потрапити за допомогою ліфту.

https://www.marchi-mobile.com

Майбутній покупець зможе обрати стиль будинку на свій смак. В компанії розробили кілька варіантів оформлення житлового модуля. Для того, щоб всім було зручно, салон машини поділено на кілька спеціальних зон, тож пасажири не будуть заважати одне одного. Крім того, Elemment Palazzo обладнаний кількома ванними кімнатами, каміном, паркетною підлогою, побутовою технікою та висувним баром.

Вже незабаром кожен охочий зможе придбати собі люксовий автобудинок. На виробництво та кастомізацію машини треба буде кілька місяців і все, можна виїжджати на дорги.

Нагадаємо, у США створили унікальний кемпер, який має дев’ять коліс.