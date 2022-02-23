Три надшвидкі електрокари позмагалися у дреґрейсинґу: результати досить непередбачувані

Три надшвидкі електрокари позмагалися у дреґрейсинґу: результати досить непередбачувані

Автомобілі дуже швидкі, але Tesla має перевагу у потужності та вазі.

Вперше ентузіасти виставили на чверті милі три потужні електрокари - Tesla Model S Plaid, Porsche Taycan та новий Lucid Air.

Раніше звісно їх вже перевіряли в подібних заїздах, але цього разу, блогери виклали на своєму Youtube-каналі DragTimes відео, де ці автомобілі змагаються проти одне одного.

Tesla Model S в версії Plaid має відразу три електричні мотори, які видають більш ніж 1020 кінських сил потужності. Також, вона має найменшу серед цієї “трійці” вагу. Porsche Taycan Turbo S має більш скромніші характеристики, його двигуни видають 750 “коней” та до того ж, він на 220 кг важчий за Tesla.

Lucid Air найпотужніший, його агрегати видають шалені 1110 кінських сил, але його вага у 2.5 тони робить його одним з найважчих електрокарів.

Для того, щоб зрозуміти котре з цих авто краще, блогери обрали трек тюнинг-ательє Hennessey Performance, яке відоме через свої цікаві автомобільні проекти. Та як виявилося, цифри на папері таки не збрехали, Tesla Model S Plaid залишила свої суперників далеко позаду.

Нагадаємо, що нещодавно у Мережі показали битву Tesla Model S Plaid та Lucid Air.