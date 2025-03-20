Три причини не змінювати зимові шини на літні занадто рано

Експерти розповіли про ідеальний час для зміни зимової гуми.

Заміна зимових шин авто на літні не має відбуватися занадто рано, адже таке "перевзування" загрожує серйозними наслідками.

Про це розповіли експерти порталу Today.ua.

Через весняне різке похолодання, а у деяких регіонах температура атмосферного повітря вночі може опускається до -13 °C, літня гума може стати небезпечною.

Чому ранній перехід на літні шини небезпечний

Втрата керованості та збільшення ризику ДТП

Літня гума швидко втрачає еластичність і зчеплення з дорогою за температури нижче +4 °C. Все це призводить до погіршення керованості авто.

Прискорений знос шин

Літні шини дуже швидко стираються на морозі. У купе з низькою ефективністю такі покришки використовувати в холоди стає не тільки марно, а й небезпечно.

Підвищена витрата палива

Погіршення керованості авто тягне за собою необхідність додаткового маневрування, що, своєю чергою, вимагає підвищеної витрати палива.

Ідеальний час для зміни зимової гуми

Експерти рекомендують міняти зимові шини на літні лише тоді, коли температура повітря стабілізується і триматиметься вищою за +7 °C. Але в Україні краще дочекатися температури вище +10 °C. Такий режим можна спостерігати ближче до початку квітня.

Зимові шини можуть псуватися не лише під час руху авто

Зимові шини потребують правильного зберігання.

"Щоб вони служили довше, потрібно їх ретельно вимити, висушити, а також залишати до осені в сухому, захищеному від сонячних променів і перепадів температури місці. Якщо покришки без дисків, то зберігати їх потрібно вертикально. З дисками шини підвішуються або складаються одна на одну в стопку", - кажуть експерти.

Нагадаємо, навесні потрібно підготувати автомобіль.