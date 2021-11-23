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Електричний літак Rolls-Royce встановив три світові рекорди: що відомо про рекордсмена

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Електричний літак Rolls-Royce встановив три світові рекорди: що відомо про рекордсмена

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Електричний літак від Rolls-Royce показав, як правильно використовувати двигун на 544 кінські сили.

Електричний літак Spirit of Innovation, який створили британські інженери Rolls-Royce plc, став справжнім рекордсменом. Йому вдалося встановити три потенційні світові рекорди і стати найшвидшим у світі літаком на електричній тязі.

Про свої досягнення команда Rolls-Royce plc розповіла на своєму офіційному сайті.

По перше, літаку вдалося пролетіти дистанцію у три кілометри на шаленій швидкості - 555,9 км/г, тим самим покращив попередній результат на 213,04 км/г. Також Spirit of Innovation показав непоганий рекорд і на 15 кілометровій ділянці - 532,1 км/г. Ну і на завершення, він зміг піднятися на висоту 3000 метрів на цілу хвилину швидше ніж Extra 330LE - прототипу, розробленого Extra Aircraft в партнерстві з Siemens, MT-Propeller і Pipistrel.

Такої вражаючої швидкості вдалося досягти завдяки правильному проектуванні літака. Інженери врахували всі тонкощі та попрацювали над аеродинамікою.

© iXBT
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Літак побудований на базі фюзеляжу Sharp Nemesis NXT, але замість звичайного поршневого двигуна Lycoming ховається потужна установка з 3 електричних двигунів, які видають 544 кінські сили. А для того, щоб годувати цих монстрів, встановили батарею з 6480 елементів, які мають теплоізоляцією з коркового дерева та напругу у 750 вольт. Цього вистачає на 320 кілометрів польоту.

Та головна мета проєкту ACCEL – це далеко не встановлення рекордів. Компанія намагається зробити авіа перельоти більш екологічними. Якщо літаки перейдуть на більш екологічне паливо – електрику, тоді значно знизиться кількість викидів у атмосферу.

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