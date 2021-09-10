Тримається на клеї та розганяється до 50 км/год: блогер створив картонну версію найдорожчого у світі автомобіля (відео)

Тримається на клеї та розганяється до 50 км/год: блогер створив картонну версію найдорожчого у світі автомобіля (відео)

На його створення пішло декілька тижнів.

Блогер вирішив відтворити найдорожчий автомобіль на планеті Rolls-Royce Boat Tail у картонній версії.

Так, YouTube-блогер King OF Crafts показав на відео процес створення копії цього автомобіля, на яке пішло декілька тижнів.

У ролику підремонтувати всі етапи: від зварювання сталевих труб і установки коліс (судячи з усього, їх запозичили у старого мотоцикла) до випробувань "візки" і склеювання кузова з листів картону - все паперові елементи буквально тримаються на клеї.

Блогер сам виготовив кермо і педалі з алюмінієвих обрізків, а смуги картону використовував для створення деталей передньої панелі, решітки радіатора, колісних арок і бамперів. Одними з небагатьох уже готових елементів є крісла, які запозичили в іншого автомобіля.

Фінальним штрихом став хромований декор, відтворений за допомогою плівки. В результаті у вигляді картонного автомобіля дійсно вгадуються риси Rolls-Royce Boat Tail.

Оригінальний Boat Tail існує всього в трьох примірниках, вартість кожного з яких становить 28 мільйонів доларів . Під капотом розташовується 6,75-літровий V12 із двома турбінами, який розвиває потужність 571 к.с. і має крутний момент в 900 Нм. У парі з ним працює 8-ступінчастий "автомат" ZF.

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