Тріщина на лобовому склі: чи можна їздити і який штраф загрожує

Авто з тріщиною на лобовому склі / © iStock

Багато водіїв в Україні стикаються з проблемою тріщин на лобовому склі. Причини можуть бути різними: від каменю, що відлетів із-під коліс іншого авто, до граду або уламків під час обстрілів. Здавалося б, це дрібниця, однак іноді через неї можна отримати штраф від поліції.

Про це пише Автотема.

Правоохоронці часто посилаються на ДСТУ 3649:2010, де зазначено, що експлуатація автомобіля з пошкодженням у зоні дії двірників заборонена. Саме на цей пункт вони орієнтуються, оформляючи протоколи за частиною 1 статті 121 КУпАП. Штраф за перше порушення складає 340 гривень, а повторне порушення може обернутися сумою до 1 700 гривень і навіть тимчасовим позбавленням водійських прав на термін до шести місяців.

Водночас, пункт 31.3 Правил дорожнього руху прямо не забороняє рух автомобіля з тріщиною на склі. Це означає, що сама по собі тріщина не є підставою для адміністративного покарання. Юристи наголошують: за наявність пошкодження без додаткових обставин водія притягнути до відповідальності не можуть.

То чи можна їздити з тріщиною на лобовому склі? Формально — так. Але на практиці все складніше. Навіть якщо штраф є неправомірним, його оскарження забере час і нерви. Особливо небезпечно, якщо тріщина знаходиться в полі зору водія — вона зменшує огляд і підвищує ризик ДТП.

Тому експерти радять не відкладати ремонт. Вчасне усунення пошкодження підвищує безпеку на дорозі і зменшує ймовірність конфліктів із поліцією. Крім того, це дає спокій і впевненість під час керування автомобілем.

