Три звички, які швидко “вбивають” авто: експерт розповів, як водії скорочують життя своїх машин

Три поширені помилки водіїв здатні швидко «вбити» будь-який автомобіль

Сучасні автомобілі вже не розраховані на десятиліття безперебійної служби, оскільки виробникам економічно вигідніше, щоб техніка швидко застарівала, ламалася та потребувала регулярного техобслуговування. Попри розповіді про «новітні технології» та «підвищену економічність», конструкція транспортних засобів стає все більш чутливою до негативного впливу з боку середовища чи людини. Проте головна загроза походить не від виробника, а від самих власників — саме звички за кермом найчастіше скорочують термін служби машини.

Про це пише профільне видання AmperCar.

Вбивча швидкість

Поширена помилка серед багатьох водіїв — впевненість, що швидке проходження ділянки з вибоїнами дозволить підвісці отримати менше ударів. Але насправді все навпаки: що вища швидкість руху, то сильніше ударне навантаження.

Колеса, амортизатори, підшипники та диски — усі елементи підвіски зазнають колосальної напруги.

«Після кількох таких поїздок можна помітити стуки, вібрації й порушення геометрії підвіски», — попереджають автори публікації.

Ігнорування мийки взимку

Багато водіїв вважають, що мити автомобіль взимку не має сенсу, оскільки бруд, сніг та реагенти швидко повертаються. Однак саме це ігнорування чистоти стає головною причиною корозії.

Суміш вологи та солі, якою посипають дороги, роз’їдає лакофарбове покриття. У місцях, де є подряпини, метал іржавіє особливо швидко. Крім того, бруд осідає у важкодоступних місцях: забивається під гумові ущільнювачі, налипає на дверні петлі та арки коліс. Там волога затримується надовго, і разом з морозами призводить до здуття фарби. А вже навесні власники бачать сліди корозії.

«Регулярна мийка — це не примха, а профілактика: вона змиває агресивні реагенти й захищає кузов від руйнування. Чистий автомобіль служить довше, ніж той, який миють „за настроєм“», — підкреслює експерт.

Прогрівання двигуна

Багато водіїв також вважають марною тратою часу прогрівання двигуна. Проте, цей короткий етап перед початком руху критично важливий для довгої та безперебійної служби мотора.

Причина цього очевидна — після запуску мастилу потрібен деякий час, щоб нагрітись, набути необхідної густини та рівномірно розтектися по системі. Тому всі деталі двигуна після запуску кілька секунд працюють у режимі підвищеного навантаження, доки олива не покриє всі поверхні тертя. Якщо водій ігнорує прогрів двигуна, на холодних, не змащених деталях, що труться, з’являються мікроподряпини, а це призводить до їхнього прискореного зношування і скорочує ресурс роботи двигуна.

Експерти видання зазначають, що оптимальний тепловий режим роботи двигуна досягається за температури близько 90 градусів, коли металеві деталі розширюються до необхідних розмірів, а олива набуває потрібної густини. Початок руху «на холодну» значно збільшує навантаження, прискорює виробітку деталей та посилює ймовірність раптової поломки.

