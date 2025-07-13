Це допоможе уникнути ДТП: фахівці розповіли, як правильно налаштувати дзеркала в авто

Авто / © Pixabay

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Для безпеки їзди на дорозі вкрай важливо правильно налаштувати дзеркала ще перед виїздом. У автошколах нерідко нехтують глибинним роз’ясненням цього питання, тому багато хто виставляє дзеркала неправильно, що обмежує огляд.

Про це пишу UA MOTORS.

Як правильно налаштувати дзеркала

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За словами фахівців, головне правило: у бічних дзеркалах має бути видно трохи заднього бампера в нижньому куті. Так ви будете бачити, де закінчується машина, і зможете контролювати обстановку позаду та збоку, особливо під час паркування чи обгону.

«Перед налаштуванням дзеркал важливо спочатку правильно сісти. Спочатку відрегулюйте сидіння під себе, щоб вам було зручно тримати кермо і діставати до педалей. Потім виставляйте дзеркала — так, щоб у русі вам потрібно було лише трохи повернути голову, щоб побачити бічне дзеркало», — пояснюють автомобілістам.

Салонне дзеркало — не менш важливе. Воно потрібне не для того, щоб дивитися на пасажирів, а щоб контролювати все, що відбувається позаду машини. Тому його треба налаштувати так, щоб через нього було видно все заднє скло.

У кожного водія свої вподобання — хтось хоче бачити тільки край машини, а хтось залишає більше бампера в кадрі.

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«Головне — не закривати дзеркало кузовом більше ніж на чверть площі. Ідеально, якщо ваш бампер займає не більше п’ятої частини дзеркала. Це зменшує „сліпі зони“ і робить водіння безпечнішим», — завершили автори.

Раніше ми писали про те, які марки авто рідше зупиняє поліція.

Якщо правоохоронці не шукають конкретне авто, їхній вибір часто залежить від типу машини, її зовнішнього вигляду та поведінки водія.

Машини зі зміненими технічними характеристиками, тюнінгом, підозрілими деталями або у дуже поганому стані — перші кандидати на зупинку. Авто з заводським зовнішнім виглядом ж рідко викликає інтерес. Саме тому звичайні універсали Skoda, Subaru, Mazda або мінівени Toyota і Mitsubishi майже не викликають питань у патрульних.

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