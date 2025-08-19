Це псує кузов: яких помилок не слід допускати під час миття авто

Миття авто / © pixabay.com

Нерідко водіям здається, що миття авто — це елементарна справа. Втім неправильний вибір хімії та губок нерідко призводить до появи подряпин, втрати блиску та навіть корозії.

Про це пише SUVNews.

5 основних помилок під час миття авто

1. Використання звичайної губки або ганчірки

Слід розуміти, що звичайні губки швидко накопичують пісок і бруд, а це діє як абразив. У результаті ви отримуєте мікроподряпини, так звані «павутинки» на лаку. Найкраще рішення — мікрофібра або відповідні рукавиці для мийки.

2. Миття під прямим сонцем

Під сонцем ваше авто висихає ще до того, як ви встигнете протерти машину. Так, на кузові залишаються плями й розводи. Тож фахівці радять мити авто в тіні або ввечері.

3. Використання побутових мийних засобів

У жодному разі не беріть пральний порошок, засіб для посуду чи універсальні чистячі рідини. Вони знищують захисний шар фарби, «з’їдають» віск і роблять покриття більш уразливим до іржі. Використовуйте лише спеціальну автомобільну хімію.

4. Ігнорування колісних арок та днища

Миття лише видимих частин кузова — заздалегідь неправильний підхід. Річ у тім, що саме під арками та знизу накопичується сіль і бруд, які найшвидше руйнують метал. Слід завжди обробляти днище та арки після зими або поїздок бездоріжжям.

5. Сухе протирання пилу

Деякі водії просто протирають пил сухою ганчіркою, аби швидко «освіжити» вигляд.

Це створює подряпини й пошкоджує лак.

Авто завжди потрібно спершу змочити водою, а потім мити.

Завжди враховуйте вищезазначені поради під час догляду за вашим авто. Тому що використання правильних засобів та якісне миття — запорука не лише презентабельного й охайного вигляду авто, а й його довговічності. Уникайте таких собі «лайфхаків» з інтернету, які лише шкодять, а не допомагають.

Реклама

