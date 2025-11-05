Це роблять тисячі водіїв: експерт вказав на наслідки їзди з порожнім баком

Чим небезпечна їзда з майже порожнім баком — пояснення фахівців / © pixabay.com

Водіння з мінімальним рівнем пального у баку може обернутися серйозними проблемами як для авто, так і для водія.

Про це йдеться у матеріалі uamotors.

Фахівці пояснюють, коли рівень бензину падає до критичного мінімуму, в систему подачі пального потрапляють осади, що з часом накопичуються на дні бака — залишки бруду, пилу або піску. Це може призвести до перегріву паливного насоса та його швидкого виходу з ладу.

Ще один ризик — утворення конденсату. Через вологу всередині бака двигун може запускатися з труднощами, особливо при різких змінах температури. А найочевидніша небезпека — можливість просто зупинитися на дорозі через відсутність пального, коли до найближчої заправки далеко.

Експерти радять не допускати падіння рівня пального нижче ніж на чверть бака. Це не лише зменшить ризик поломки, а й допоможе продовжити термін служби паливної системи та зекономити на ремонті.

