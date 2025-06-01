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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Це "вбиває" автомобіль влітку: фахівець СТО назвав топ проблем, які не можна ігнорувати

Якщо ваша машина має хоч одну з перерахованих нижче проблем, готуйтеся до «закипання».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Це "вбиває" автомобіль влітку: фахівець СТО назвав топ проблем, які не можна ігнорувати

Проблеми, які не можна ігнорувати водіям влітку / © Getty Images

Літня спека, а також пилові бурі, що нерідко трапляються цієї пори року, завдають водіям і їхнім автівкам серйозні проблеми, які суттєво знижують ресурс машини.

Про це із посиланням на поради фахівця автосервісу пише wheel-news.

Експерт попередив, що спека призводить до збільшення навантаження на систему охолодження автомобіля.

«Якщо з цим є проблеми, готуйтеся до „закипання“ в пробках», — йдеться у повідомленні.

Проблеми, які не можна ігнорувати водіям влітку

  1. Засмічений радіатор, нестача холодоагенту стають причиною того, що компресор кондиціонера працює на межі своїх можливостей, якщо ці недоліки не виправити, то він також перегрівається і це скоротить строк його служби. Ось найпоширеніша проблема власників авто влітку.

  2. Пил в повітрі влітку забиває фільтри автомобіля, осідає на датчику масової витрати повітря, що призводить до порушення правильності суміші. А піскоструй лакофарбового покриття пиловими бурями, також досить неприємний додаток до цього набору.

  3. В акумуляторах через спеку випаровується швидше електроліт, окислюються контакти, а «слабкі» акумулятори розряджаються навіть під час стоянки.

  4. «Якщо у вас досить великі пробіги на авто, то в спеку пришвидшується окислення оливи, а це в свою чергу призводить до більш швидкого зношування двигуна», — попереджає фахівець.

Нагадаємо, раніше фахівець СТО розкрив простий автолайфгак, який може заощадити водіям 30 тис. грн. під час літньої спеки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
387
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