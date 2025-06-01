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Це "вбиває" автомобіль влітку: фахівець СТО назвав топ проблем, які не можна ігнорувати
Якщо ваша машина має хоч одну з перерахованих нижче проблем, готуйтеся до «закипання».
Літня спека, а також пилові бурі, що нерідко трапляються цієї пори року, завдають водіям і їхнім автівкам серйозні проблеми, які суттєво знижують ресурс машини.
Про це із посиланням на поради фахівця автосервісу пише wheel-news.
Експерт попередив, що спека призводить до збільшення навантаження на систему охолодження автомобіля.
«Якщо з цим є проблеми, готуйтеся до „закипання“ в пробках», — йдеться у повідомленні.
Проблеми, які не можна ігнорувати водіям влітку
Засмічений радіатор, нестача холодоагенту стають причиною того, що компресор кондиціонера працює на межі своїх можливостей, якщо ці недоліки не виправити, то він також перегрівається і це скоротить строк його служби. Ось найпоширеніша проблема власників авто влітку.
Пил в повітрі влітку забиває фільтри автомобіля, осідає на датчику масової витрати повітря, що призводить до порушення правильності суміші. А піскоструй лакофарбового покриття пиловими бурями, також досить неприємний додаток до цього набору.
В акумуляторах через спеку випаровується швидше електроліт, окислюються контакти, а «слабкі» акумулятори розряджаються навіть під час стоянки.
«Якщо у вас досить великі пробіги на авто, то в спеку пришвидшується окислення оливи, а це в свою чергу призводить до більш швидкого зношування двигуна», — попереджає фахівець.
Нагадаємо, раніше фахівець СТО розкрив простий автолайфгак, який може заощадити водіям 30 тис. грн. під час літньої спеки.