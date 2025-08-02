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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Цей звук під час гальмування — сигнал небезпеки: водіям пояснили, чим це загрожує

Гучний звук може свідчити про критичний знос гальмівних колодок — ігнорування загрожує дорогим ремонтом

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Знак несправності

Знак несправності

Якщо під час гальмування ви чуєте скрегіт або хрускіт — саме час звернути увагу на стан гальмівних колодок. Такий звук часто означає, що фрикційний шар на колодках стерся. Це може не лише зіпсувати гальмівні диски, а й призвести до значно серйознішої поломки.

Про це повідомило видання Еxpress.

Провідний автомеханік Скотті Кілмер застеріг водіїв: якщо під час гальмування чути скрегіт або хрускіт, це може свідчити про серйозне зношення гальмівних колодок. У такому випадку фрикційний матеріал колодки вже майже стерся, і металева основа починає тертись об гальмівний диск. Це призводить до ушкодження обох елементів і потребує значно дорожчого ремонту.

Гальмівні колодки — це сталеві пластини з фрикційним покриттям, що створює тертя для зупинки автомобіля. З кожним гальмуванням шар стирається, і якщо вчасно не замінити колодки, пошкодження може поширитися на диск і навіть на маточину.

За рекомендацією механіка, колодки варто замінити ще до того, як товщина фрикційного шару стане критично малою. Водії, які ігнорують перші ознаки зносу, можуть опинитися в ситуації, коли доведеться відновлювати вже не лише колодки, а й інші елементи гальмівної системи.

Заміна передніх або задніх гальмівних колодок у середньому коштує від 11 560 до 27 520 грн. Остаточна сума залежить від марки автомобіля та ступеня ушкоджень.

Фахівці з британської організації RAC нагадують, що багато сучасних автомобілів обладнані датчиками з індикаторами на панелі приладів. Вони спрацьовують у разі критичного зносу гальмівних елементів. Проте не всі моделі мають таку опцію, тому варто уважно прислуховуватись до звуків авто.

У середньому гальмівні колодки слугують від 48 до 112 тисяч кілометрів. Але термін служби може суттєво варіюватися залежно від стилю кермування та умов експлуатації.

Нагадаємо, експерти назвали топ-5 надійних автомобільних двигунів, які здатні служити без капітального ремонту роками.

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