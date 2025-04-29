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ТСН у соціальних мережах

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Ці автомобілі найкраще зберігають свою вартість: експерти назвали моделі

Покупці рідко замислюються над тим, як швидко знеціниться нове авто.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Toyota очолила рейтинг брендів, чиї авто найкраще зберігають вартість на вторинному ринку

Toyota очолила рейтинг брендів, чиї авто найкраще зберігають вартість на вторинному ринку / © Pixabay

Залишкова вартість авто — важливий показник, який часто ігнорується під час купівлі нового автомобіля. Проте саме вона визначає, скільки коштуватиме машина через 3–7 років, і суттєво впливає на вигідність перепродажу чи умов лізингу.

Про це пише UA.MOTORS.

Згідно з дослідженням CarEdge, найкраще вартість на вторинному ринку зберігають автомобілі японських брендів. Лідером традиційно стала Toyota — завдяки високій надійності, довговічності та попиту на б/в моделі. Через три роки експлуатації авто цього бренду зберігають понад 76% своєї початкової ціни, через п’ять — понад 69%, а через сім — близько 58%.

У трійку лідерів також увійшли Mazda та Honda. Ці бренди, як і Toyota, демонструють високу якість збірки та користуються довірою покупців.

Серед моделей найменше знецінюються Jeep Wrangler, Toyota 4Runner, Land Cruiser, RAV4, Honda CR-V та Mazda MX-5. Більшість із них — це кросовери та позашляховики, що мають стабільний попит.

Нагадаємо, купівля автомобіля з пробігом — завжди гра на удачу. Під блискучим шаром фарби може ховатися важка аварійна історія, а продавці часто докладають усіх зусиль, аби приховати сліди минулих ушкоджень. Один із найпростіших і найдоступніших способів виявити проблему — взяти із собою на огляд звичайний холодильниковий магніт.

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