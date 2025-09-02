Ці автономери можуть стати проблемою: що варто знати водіям в Україні

Нові номери можна замовити в сервісному центрі / © hsc.gov.ua

Реклама

Власники автомобілів з номерними знаками, що були видані до 2004 року, можуть зіткнутися з несподіваними труднощами. Головний сервісний центр МВС закликає таких водіїв заздалегідь подбати про заміну своїх номерів на сучасні. Основна причина полягає в тому, що старі номерні знаки більше не підтримуються Єдиним державним реєстром транспортних засобів, що робить неможливим проведення деяких важливих операцій.

Про це повідомляє «Автогід».

Чому старі номери є проблемою

Номерні знаки, які мають формат «5 цифр + 2 літери» або «1 літера + 4 цифри + 2 літери», не дозволяють водіям здійснювати низку реєстраційних дій. Навіть якщо ваш автомобіль використовується для повсякденних поїздок, ці номери можуть стати серйозною перешкодою, якщо ви плануєте:

Реклама

Перезакріпити номер за іншим транспортним засобом.

Залишити номерний знак на відповідальне зберігання в сервісному центрі.

Провести повну перереєстрацію автомобіля, наприклад, під час продажу, успадкування або відновлення втрачених документів.

Представники сервісних центрів МВС наголошують, що під час будь-якої згаданої реєстраційної операції старі номери підлягають обов’язковому обміну на нові. Це стосується всіх автомобілів, незалежно від їхнього віку. Таким чином, якщо ви придбали старий автомобіль або отримали його у спадок, бажано не відкладати візит до сервісного центру.

Як виглядають нові номерні знаки

Сучасні номерні знаки відповідають міжнародним стандартам і мають чіткий дизайн, що полегшує ідентифікацію. Вони оснащені синьо-жовтою смугою з позначкою «UA» на лівому боці. Сама комбінація складається з двох літер, що позначають регіон реєстрації, чотирьох цифр та серії також з двох літер.

Окремо виділяються номерні знаки для електромобілів. Щоб візуально відрізняти їх від бензинових або дизельних авто, на них використовуються символи зеленого кольору. Це дозволяє легше ідентифікувати «зелені» автомобілі та надає їм певні привілеї на дорогах, наприклад, доступ до зарядних станцій.

Своєчасна заміна старих номерів допоможе вам уникнути бюрократичних перешкод і зберегти час, особливо якщо ви здійснюєте важливі операції з транспортним засобом.

Реклама

Нагадаємо, Україна змінила систему автомобільних номерів, і тепер перші дві літери на знаках можуть вказувати не на регіон, а на спосіб оформлення купівлі авто.