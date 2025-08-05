Ці машини не варто купувати з рук: оприлюднено антирейтинг вживаних авто

Автомобіль / © Pixabay

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Страховики групи MotorEasy разом із виданням WhatCar провели масштабне опитування серед 30 тисяч автовласників і визначили, які авто з пробігом найчастіше створюють проблеми своїм власникам.

Про це пише Wheel news.

Лідером антирейтингу став Nissan Juke, який випускається з 2019 року. За шкалою надійності модель отримала всього 50%, а у 31% випадків фіксувалися серйозні поломки. Ще гірше — 80% із них робили авто повністю непрацездатним. Найчастіші проблеми стосувались двигуна, гальм, акумулятора та трансмісії, а понад половина ремонтів коштували більше ₤1500 (майже $2000).

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Друге місце зайняв MG 4, який випускається з 2022 року. Надійність — 63,8%, а скарги найчастіше стосувалися електроніки, мультимедіа, батареї та навіть кузова.

Замикає трійку Vauxhall Mokka Electric з показником 65,6%. У більш ніж половині випадків ремонт тривав понад тиждень.

У десятку найменш надійних також увійшли:

Kia Sportage (дизель, 2016–2021)

Mazda CX-60 (з 2022)

MG ZS Electric (з 2019)

Volkswagen Golf (дизель, з 2020)

Vauxhall Corsa Electric (з 2019)

Range Rover Evoque (2011–2019)

Seat Leon (з 2020)

Фахівці зазначають: навіть популярні моделі можуть бути ризикованими для покупки на вторинному ринку. Особливо якщо мова йде про сучасні електричні або дизельні авто, які часто вимагають дорогого та тривалого ремонту.

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Нагадаємо, втратити колесо на ходу — не просто небезпечно, а смертельно ризиковано, особливо якщо авто рухається на високій швидкості. У такому випадку машина може миттєво втратити керованість і спричинити ДТП. Водночас, як наголошують експерти, повністю раптово такі ситуації трапляються рідко — автомобіль попереджає про проблему заздалегідь.