Ці речі заборонено перевозити в авто: юрист розповів, як уникнути штрафу або ув'язнення

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Загальновідомо, під час зупинки транспортного засобу поліцейським штраф може бути накладено не лише за порушення правил дорожнього руху. Наявність у салоні чи багажнику автомобіля забороненого або неправильно оформленого вантажу також може стати підставою для адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності.

Про це пише SUV News.

Який вантаж не слід перевозити в автомобілі

Юрист розповів, що дотримання простих правил дозволить уникнути неприємностей і зберегти спокій під час будь-якої поліцейської перевірки. Так, не варто перевозити в авто.

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Надмірно великі предмети — якщо водій перевозить габаритний вантаж, що виходить за межі дозволених розмірів, йому загрожує штраф у 510 грн.

Мисливські трофеї без документів — транспортування туші дикої тварини без ліцензії на відстріл кваліфікується як незаконне полювання, штраф 1530 грн.

Червонокнижні тварини або риба — перевезення добутих у заповідній зоні або рідкісних видів (зокрема осетрових порід) може потягнути за собою штраф до 51 000 грн, громадські роботи або до 3 років обмеження волі. Якщо шкода оцінена як значна, водієві загрожує кримінальна відповідальність.

Деревина без відповідних документів — це порушення розглядається набагато суворіше. Може бути застосовано штраф 25 500 грн, арешт до 6 місяців або ув’язнення до 3 років.

Паливо у великих об’ємах — у звичайному легковому авто не дозволено транспортувати понад 60 літрів пального в каністрах. Штраф за це порушення складає 510 грн.

Наркотичні речовини без ліцензії або дозволу — ув’язнення до 8 років. Якщо в автомобілі виявлено зброю чи боєприпаси без офіційної реєстрації, максимальне покарання буде до 7 років позбавлення волі.

Треба пам’ятати: всі вантажі, що мають обмежений або спеціальний статус, мають супроводжуватися відповідними документами. Це можуть бути ліцензії, накладні, дозволи на перевезення, сертифікати походження тощо. Якщо вони відсутні — це прямий шлях до штрафів, конфіскацій і навіть кримінального провадження.

«Перевіряйте, що саме ви перевозите, і не ігноруйте правові нюанси. Особливо якщо це стосується природних ресурсів, мисливських трофеїв або спеціальних речовин», — наголошує юрист.

Раніше експерти з безпеки дорожнього руху пояснили, як працюють алгоритми спостереження патрульних. Поліція не може зупинити кожен автомобіль у потоці, тож патрульні орієнтуються на певні патерни. Найбільше насторожують раптові або неприродні маневри. Наприклад, коли водій, помітивши поліцейське авто, різко змінює смугу, притискається до вантажівки або хаотично маневрує — це сигнал.

Інший важливий блок — спроби приховати можливе вживання алкоголю. Це може бути використання темних окулярів у темну пору доби, відкриті вікна в холодну погоду, сильний ароматизатор чи м’ятна гумка. Самі по собі ці дії нічого не доводять, але в сукупності викликають сумніви.

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Якщо вас зупинили, і вам незрозуміло чому, після перевірки можна ввічливо запитати, що саме стало підставою. Це дасть вам змогу зрозуміти, як вас бачить патрульний і змінити свою манеру водіння, якщо потрібно.