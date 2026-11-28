Пітніють вікна в автомобілі — яку кнопку не варто натискати взимку / © Фото з відкритих джерел

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Якщо вікна автомобіля взимку запотівають навіть за ввімкненого обігріву, причина може полягати в неправильному налаштуванні системи вентиляції. Зокрема, утворенню конденсату сприяє тривале використання режиму рециркуляції повітря у вологому салоні.

Про це повідомило видання CHIP з посиланням на рекомендації автовиробника Volvo.

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Кнопку рециркуляції зазвичай позначають зображенням автомобіля з вигнутою стрілкою. Цей режим забезпечує циркуляцію повітря всередині салону, майже припиняючи надходження свіжого повітря ззовні.

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Навіть під час дихання пасажирів у салоні накопичується волога. Коли вологе повітря контактує з холодним склом, на його поверхні утворюються дрібні краплі води. Натомість повітря з вулиці після нагрівання здатне поглинати вологу та виводити її під час повітрообміну.

Рециркуляція може бути корисною під час проїзду тунелем або за наявності неприємного запаху вихлопних газів. Однак після цього варто відновити надходження свіжого повітря.

Як позбутися запотівання вікон автомобіля

Фахівці німецького автомобільного клубу ADAC рекомендують:

встановити максимальний рівень обігріву;

увімкнути вентилятор на найвищу швидкість;

вимкнути режим рециркуляції;

спрямувати тепле свіже повітря на лобове скло.

У багатьох автомобілях для цього передбачена спеціальна кнопка із символом лобового скла.

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Зменшити вологість повітря також допомагає кондиціонер. Проте за низької температури надворі компресор у багатьох автомобілях вимикається, щоб запобігти обмерзанню. За даними ADAC, орієнтовний температурний поріг становить +5 °C. Тому підсвічування кнопки кондиціонера не завжди свідчить про те, що повітря осушується.

Перед початком руху необхідно переконатися, що вікна забезпечують достатню видимість.

Як зменшити вологість у салоні автомобіля

Водіям радять очищати взуття від снігу перед посадкою, просушувати мокрі килимки поза автомобілем, а після поїздки забирати із салону вологі куртки та парасольки.

Також варто очищати внутрішню поверхню скла, оскільки волога легше осідає на шарі бруду.

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За інформацією TÜV Nord, додаткова волога може потрапляти до автомобіля через пошкоджені ущільнювачі або засмічені дренажні отвори.

Засмічений салонний фільтр також може обмежувати потік повітря. Замінювати його необхідно відповідно до рекомендацій виробника автомобіля.

Якщо простір для ніг у салоні постійно залишається вологим, причину має з’ясувати автомеханік.

Нагадаємо, у морози навіть звичний догляд за автомобілем може обернутися несподіваними поломками та витратами на ремонт. Раніше ми повідомляли, які помилки водії роблять щодня, навіть не підозрюючи, чим ризикують.

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