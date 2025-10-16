ТСН у соціальних мережах

Ця кнопка в авто може врятувати вас від штрафів за перевищення швидкості: деталі

Сучасні автомобілі мають функцію, що здатна вберегти водія від штрафів за швидкість — достатньо натиснути одну кнопку.

Штрафи за швидкість

Штрафи за швидкість / © pixabay.com

Перевищення швидкості досі лідирує серед усіх порушень правил дорожнього руху в Україні. Поліція щороку фіксує понад мільйон таких інцидентів, а водіям доводиться сплачувати штрафи від 340 до 1700 гривень. Водночас у сучасних автомобілях з’явилася корисна система, яка допомагає уникнути перевищення.

Про це повідомило видання «Твоя МАШИНА».

Йдеться про обмежувач швидкості — спеціальну функцію, що позначається кнопкою LIM або піктограмою спідометра з рискою. Система дає змогу задати максимальну швидкість, яку автомобіль не перевищить, навіть якщо водій сильніше натисне на педаль газу.

«Функція працює як електронна межа. Якщо виставити 50 км/год, то автомобіль не поїде швидше — і неважливо, наскільки сильно ви тиснете на педаль», — пояснив автомеханік Сергій Г. зі Львова.

Щоб увімкнути функцію, достатньо натиснути кнопку SET, а швидкість регулювати клавішами + або –. У разі потреби, наприклад для обгону, обмеження можна тимчасово зняти, натиснувши педаль газу до підлоги.

У країнах Євросоюзу обмежувач швидкості вже є обов’язковим елементом усіх нових автомобілів. А оскільки більшість машин, що потрапляють в Україну, імпортують саме з ЄС, вони також мають цю функцію.

Автоінструктори наголошують, що така система особливо корисна для початківців — вона допомагає дотримуватися встановлених лімітів і уникати штрафів.

Варто зазначити, що в Україні діють такі обмеження швидкості: у межах населених пунктів — до 50 км/год, у житлових зонах — до 20 км/год, за містом — до 90 км/год. Хоча передбачено «нештафний поріг» у 20 км/год, багато водіїв і його ігнорують, ризикуючи отримати штраф.

Нагадаємо, багато хто обирає автомобілі з механічною коробкою за відчуття контролю. Але навіть досвідчені водії часом роблять помилки, що дорого обходяться. Найпоширеніша з них — неправильне перемикання передач під час руху.

