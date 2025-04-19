Ця помилка коштує дорого: водіям пояснили, як правильно вимикати авто

Турбіна, мастило й блок циліндрів: що ламається, якщо одразу вимикати авто / © pixabay.com

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Для багатьох водіїв звичка одразу глушити двигун після зупинки авто здається логічною. Проте, за словами автоспеціалістів та технічних експертів, така дія може мати неприємні наслідки для мотора, особливо коли йдеться про турбовані двигуни.

Про це пише “Твоя Машина”.

Експерти пояснюють: після активної їзди турбіна нагрівається до 1000°C, а різке вимкнення двигуна припиняє циркуляцію оливи, через що турбіна перегрівається і зношується. Цей процес називають "масляне голодування турбіни".

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Також страждає головка блоку циліндрів — раптове припинення охолодження може викликати деформації. А моторне мастило, не встигнувши охолонути, втрачає свої захисні властивості, що веде до невидимого зносу деталей.

Ще один міф — економія пального. За словами механіків, двигун на холостому ходу споживає дуже мало пального, а вартість ремонту через передчасне зношення обійдеться значно дорожче.

Нагадаємо, в Україні не кожне зіткнення на дорозі потребує втручання правоохоронців. За словами досвідченого інспектора, в деяких випадках водії можуть самостійно оформити ДТП.