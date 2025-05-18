Ця поширена помилка під час перемикання передач може влетіти в копійку водієві

Помилка під час перемикання передач / © Getty Images

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Водії можуть пошкодити свої автомобілі через просту помилку з перемиканням передач, що ставить під загрозу їхні фінанси.

Про це повідомляє express.co.uk.

Власники бензинових і дизельних авто ризикують пошкодити свої автівки, припускаючись поширеної помилки під час перемикання передач.

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Як зауважують експерти, неправильне зниження передач може призвести до зносу зчеплення. Експерти навіть попередили, що надто швидке перемикання донизу може пошкодити авто.

Чи нормально пропускати передачі на механіці?

«Вам нічого не заважає це зробити, ви повністю контролюєте процес. Щодо підвищення передач — це не проблема. Скажімо, ви хочете переключитися з другої на четверту — просто зачекайте трохи довше перед відпусканням зчеплення, щоб оберти двигуна знизилися до відповідного рівня», — радить експерт аодіям.

Для зниження передачі — наприклад, з шостої на третю — слід пам’ятати дві речі:

ніколи не знижуйте передачу настільки, щоб оберти двигуна перевищили червону зону. «Це називається „грошове перемикання“, бо воно спустошить ваш гаманець», — каже експерт.

потрібно додати газу при перемиканні, щоб підвищити оберти двигуна до потрібного рівня. Якщо цього не зробити — ви піддаєте зчеплення додатковому зносу, і навіть можете заблокувати колеса.

Нагадаємо і про те, що тепер потрібно мати в авто, щоб уникнути штрафу, арешту та позбавлення прав.

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