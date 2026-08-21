Ця звичка за кермом може вбивати батарею електромобіля у 2,5 раза швидше: у чому причина

Як стиль водіння впливає на батарею електромобіля / © Associated Press

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Стиль водіння може суттєво впливати на те, як швидко електромобіль втрачає ємність акумулятора. Часті різкі прискорення та високі навантаження на батарею здатні помітно прискорити її старіння.

Про це повідомило видання Interesting Engineering з посиланням на дослідження науковців Шанхайського університету Діанцзі.

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Для дослідження науковці використали дані 15 електромобілів, які протягом 2022 року їздили дорогами Гуанчжоу. Показники машин фіксували кожні 10 секунд, зокрема швидкість руху, струм і напругу акумулятора, рівень його заряду та температуру.

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Після цього за допомогою машинного навчання дослідники розподілили манеру керування на п’ять категорій — від плавного еководіння до найбільш агресивного стилю.

Як з’ясувалося, найбільше значення мала не сама швидкість автомобіля, а те, наскільки часто водій створював високе навантаження на батарею. До таких ситуацій належать, зокрема, повторювані інтенсивні прискорення з високим крутним моментом на порівняно невеликій швидкості.

Тому швидкий, але рівномірний рух автомагістраллю не обов’язково навантажує батарею так само сильно, як їзда з постійними різкими розгонами та гальмуваннями.

Що відбувається з батареєю під час агресивної їзди

За результатами аналізу, найбільш агресивний стиль створював у 18,4 раза більше короткочасного навантаження, пов’язаного зі старінням акумулятора, порівняно з еководінням.

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Різницю зафіксували й у силі струму. Середньоквадратичний струм у групі з найбільш агресивною манерою керування становив 66,02 ампера, тоді як у групі еководіння — 20,56 ампера.

Окремо науковці змоделювали ситуацію, за якої всі умови залишалися однаковими, а змінювався лише стиль водіння. Перехід від агресивної манери до еководіння в такому сценарії зменшував короткочасне навантаження, пов’язане зі старінням батареї, на 91,3%.

Якою може бути втрата ємності

Дослідники також оцінили можливі довгострокові наслідки різних стилів керування. За їхньою моделлю, після 1000 циклів заряджання-розряджання акумулятор за найбільш плавної їзди втрачав близько 21,15% початкової ємності.

Для найбільш агресивного стилю прогнозована втрата сягала 53,22%. Таким чином, у моделі різниця становила приблизно 2,5 раза.

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Втрата корисної ємності батареї безпосередньо скорочує запас ходу електромобіля. Крім того, деградація акумулятора може позначитися на характеристиках машини та її вартості під час перепродажу.

Науковці назвали важливе обмеження

Водночас показники 21,15% і 53,22% не є результатами фактичного спостереження за автомобілями протягом 1000 циклів. Дослідники взяли реальні дані про експлуатацію машин і на їхній основі змоделювали подальше старіння акумуляторів.

У реальних умовах на деградацію батареї впливає не лише поведінка водія. Значення також мають температура, особливості заряджання, хімічний склад акумулятора, вага автомобіля, рельєф, дорожні умови та робота системи терморегуляції.

Нагадаємо, у літню спеку багато водіїв воліють скинути тісне взуття і вести машину босоніж, але такий комфорт може обернутися серйозними проблемами на дорозі та навіть кримінальною відповідальністю.

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