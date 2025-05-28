Цю помилку робить майже кожен водій: як уникнути поломки коробки перемикання передач

Постійне утримування руки на КПП веде до передчасного зносу / ІІ Gemini

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Вартість ремонту автомобіля зростає з кожним роком. Тому британські фахівці з ремонту автомобілів радять уникати однієї поширеної водійської звички, яка тільки здається невинною, але може призвести до серйозної поломки автомобіля. Причому це стосується машин як з механічною КПП, так і на автоматі.

Про це пише Express.

Якщо під час керування автомобілем ви постійно тримаєте руку на важелі перемикання передач, скорочуєте термін служби транспортного засобу і щодня наближаєте ремонт КПП.

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«Здається, багато грішать тим, що тримають одну руку на важелі, особливо в автомобілях з механічною коробкою передач. Але насправді це може завдати шкоди вашому автомобілю», — зазначили британські експерти.

Причина полягає в тому, що важіль перемикання передач з’єднаний з так званою «вилкою вибору», яка призначена для контакту з хомутом, що обертається. Якщо ви весь час тримаєте руку на важелі, на вилку створюється надлишкове навантаження, що веде до передчасного зносу.

Посібники з експлуатації багатьох автомобілів містять конкретні застереження щодо цієї звички. Відмова від неї допоможе заощадити досить велику суму в майбутньому, оскільки заміна або ремонт коробки — це досить дороге «задоволення».

«Ви можете подумати, що з автоматичною коробкою передач проблем не виникне, але проблеми з автоматичною або напівавтоматичною трансмісією все одно можуть виникнути, а заміна автоматичної коробки обійдеться ще дорожче», — додали автори статті.

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Нагадаємо, яких ще звичок потрібно позбутися водіям, щоб машина сказала спасибі. Експерти назвали п’ять звичок водіїв, які коштують дорого і можуть знищити навіть найнадійніший автомобіль.