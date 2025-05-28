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Цю помилку робить майже кожен водій: як уникнути поломки коробки перемикання передач
Безневинна на перший погляд звичка може стати причиною серйозної поломки коробки перемикання передач. А ремонт КПП коштуватиме власнику автомобіля.
Вартість ремонту автомобіля зростає з кожним роком. Тому британські фахівці з ремонту автомобілів радять уникати однієї поширеної водійської звички, яка тільки здається невинною, але може призвести до серйозної поломки автомобіля. Причому це стосується машин як з механічною КПП, так і на автоматі.
Про це пише Express.
Якщо під час керування автомобілем ви постійно тримаєте руку на важелі перемикання передач, скорочуєте термін служби транспортного засобу і щодня наближаєте ремонт КПП.
«Здається, багато грішать тим, що тримають одну руку на важелі, особливо в автомобілях з механічною коробкою передач. Але насправді це може завдати шкоди вашому автомобілю», — зазначили британські експерти.
Причина полягає в тому, що важіль перемикання передач з’єднаний з так званою «вилкою вибору», яка призначена для контакту з хомутом, що обертається. Якщо ви весь час тримаєте руку на важелі, на вилку створюється надлишкове навантаження, що веде до передчасного зносу.
Посібники з експлуатації багатьох автомобілів містять конкретні застереження щодо цієї звички. Відмова від неї допоможе заощадити досить велику суму в майбутньому, оскільки заміна або ремонт коробки — це досить дороге «задоволення».
«Ви можете подумати, що з автоматичною коробкою передач проблем не виникне, але проблеми з автоматичною або напівавтоматичною трансмісією все одно можуть виникнути, а заміна автоматичної коробки обійдеться ще дорожче», — додали автори статті.
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