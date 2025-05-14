Автомобіль / © Pixabay

Реклама

Рульове колесо в автомобілі може містити більше бактерій, ніж сидіння громадського туалету. Воно часто вбирає більше бактерій, ніж унітаз у громадському туалеті.

Про це заявив британський фахівець з очищення преміальних авто Джеймс Тейлор, пише видання Express.

Рульове колесо — одна з найзабрудненіших частин у будь-якому автомобілі, навіть попри те, що більшість водіїв і не здогадуються про це.

Реклама

За словами експерта, під час прибирання люксових машин, зокрема Bentley, руль зовні може здаватися бездоганно чистим. Але лабораторні тести показують інше — після взяття мазків кількість бактерій «зашкалює». Дослідження свідчать, що на квадратному дюймі рульового колеса може міститися сотні мікроорганізмів, зокрема таких, що спричиняють харчові отруєння та шкірні інфекції.

Причина в тому, що руль щодня контактує з руками, на яких залишаються залишки їжі, часточки шкіри, піт, віруси від кашлю чи чхання. При цьому, на відміну від екрана смартфона або клавіатури, кермо ніхто регулярно не дезінфікує.

«Люди торкаються обличчя, телефону, їжі — а потім беруться за кермо. Я бачив ідеально чисті ззовні автівки, але рівень бактерій на кермі був шокуючим. Якщо у вас є діти, алергії або ослаблений імунітет — це може становити загрозу», — наголошує Джеймс Тейлор.

Фахівці радять водіям регулярно протирати кермо дезінфікуючими засобами, особливо після відвідування громадських місць або їжі в машині. Чиста панель — не лише естетика, а й питання здоров’я.

Реклама

Експерти також додають: водії зазвичай звертають увагу лише на видимі забруднення — крихти, плями чи пакування. Але саме невидимі бактерії можуть становити найвищий ризик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як початківцям правильно тримати кермо автомобіля.