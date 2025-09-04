Типові помилки новачків: автоінструктор пояснив, які звички початківців шкодять машині

Авто / © Pixabay

В Україні щороку зростає кількість автомобілістів, і разом із тим — ризики, пов’язані з помилками водіїв-початківців. Автоінструктор пояснив, які дії новачків найчастіше шкодять авто та можуть стати небезпечними на дорозі.

Про це повідомило видання Uamotors.

Однією з головних проблем він назвав нехтування технічним обслуговуванням. Будь-який автомобіль потребує регулярної перевірки стану основних вузлів і агрегатів. Якщо цього не робити, неприємна несправність може статися у дорозі — наприклад, на трасі, де допомога часто недоступна.

Часто новачки беззастережно покладаються на інструкції виробника і не враховують технічні особливості. Хоча в мануалах може зазначатися, що прогрівати двигун не обов’язково, на практиці це допомагає забезпечити стабільну циркуляцію технічних рідин. Трансмісія ж прогрівається тільки під час руху, тому перші 5–10 хвилин після старту не варто давати на неї серйозного навантаження.

Інша типова помилка — відсутність належної практики маневрування. Інструктори радять у перші тижні після отримання водійських прав приділити увагу тренуванню відчуття габаритів машини. Саме це допомагає уникати дрібних ДТП та пошкоджень.

Серйозною загрозою є й надмірна впевненість у власних силах. Початківці іноді ігнорують правила та ризикують, що суттєво підвищує ймовірність аварій. Зменшити такі ризики допомагає лише досвід, який напрацьовується роками.

Окремо інструктор звернув увагу на вибір першої машини. Багато новачків одразу купують складні чи дорогі автомобілі, що потребують дорогого обслуговування. Натомість більш безпечним і практичним варіантом для перших пів року-року він називає прості «бюджетні» моделі вартістю до пів мільйона гривень. Такі авто легше обслуговувати і не шкода, якщо під час навчання вони зазнають незначних пошкоджень.

