У 2022 році Dacia почне випускати новий флагманський кросовер: названо вартість

Не виключена його поява й в Україні.

Як відомо, на початку 2021 року компанії Dacia та Renault презентували концепт абсолютно нового великого кросовера - Bigster.

За інформацією AutoExpress, стали відомі "технічна" начинка та вартість цієї флагманської моделі.

Зазначається, що випуск кросовера Dacia Bigster розпочнеться в 2022 році. Очікується, що основними суперниками новинки в Європі стануть KIA Sportage, Skoda Karoq і навіть Volkswagen Tiguan. Модель розробляють на платформі CMF-B, тому за габаритами автомобіль буде приблизно таким самим, як Land Rover Discovery Sport і Volkswagen Tiguan.

У компанії Bigster покладають великі надії. У Dacia упевнені, що новинка зможе продемонструвати майбутній напрямок розвитку бренду. Повнорозмірний кросовер – це одна з трьох нових моделей, які Dacia виведе на ринок до 2025 року. Все нові Dacia, включаючи майбутній Bigster, будуть базуватися на платформі CMF-B. Шасі стане універсальним рішенням для Dacia.

press.dacia.co.uk

Моторна лінійка новинки можливо почнеться з 1,0-літрового 90-сильного двигуна. Також на кросовері варто чекати появи 1,3-літрового чотирициліндрового бензинового турбомотора TCe 130. У Dacia також натякнули, що Bigster буде доступний з біпаливним двигуном, що працює на бензині та зрідженому газі. Роль гібридної силової установки на себе візьме 1,6-літровий бензиновий мотор та електромотор сумарною віддачею 138 к.с., яка знайома європейським автомобілістам Clio E-Tech.

Незважаючи на збільшення розмірів і модну гібридну технологію, Dacia дали зрозуміти, що ціни на новий кросовер починаються від 22-23 тисячі євро.Чи буде доступна новинка на українському ринку, поки невідомо. Якщо й буде, то кросовер варто очікувати з логотипом Renault.

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