Система Start-Stop / © autotheme.info

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Система Start-Stop, яку активує кнопка з «А» в колі, дозволяє зменшити обсяг шкідливих викидів, адже двигун глушиться на світлофорах і під час коротких зупинок. Крім того, це економить до літра пального на 100 км.

Про це пише Wheel News.

Втім, система Start-Stop має й недоліки. Часте вимкнення та запуск двигуна збільшують навантаження на акумулятор, стартер і знижують загальний ресурс мотора. Щоб уникнути передчасного зношення, водій може вимкнути функцію за допомогою кнопки «A off».

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Система Start-Stop допомагає знизити витрати пального та зменшити кількість шкідливих викидів, що позитивно впливає на довкілля. Водночас її часте спрацьовування може пришвидшити зношення двигуна, акумулятора та стартера. Тому водіям варто самостійно обирати, що для них у пріоритеті — економія пального чи збереження ресурсу основних компонентів автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як водіям скинути помилки на панелі приладів самостійно та безкоштовно.