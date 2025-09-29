У автомобілі є кнопка, що економить до 30% бензину: де вона розташована

Автомобіль / © autotheme.info

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати, тому водії дедалі частіше намагаються економити бензин, контролюючи швидкість і стиль водіння. Зазвичай використовують відомі поради: плавне прискорення, рух на високих передачах, підтримка стабільної швидкості. Однак існує один прихований прийом, який дозволяє зменшити витрату пального значно ефективніше, ніж усі ці методи.

Йдеться про спеціальний режим роботи системи кондиціонування повітря у салоні. Кожен сучасний автомобіль оснащений кнопкою рециркуляції повітря, яку легко впізнати за піктограмою у вигляді автомобіля з півколом або стрілкою всередині.

Головне призначення цієї функції — перекрити зовнішнє повітря і забезпечити циркуляцію лише повітря, що вже знаходиться в салоні. Це допомагає уникнути потрапляння пилу, бруду, алергенів та неприємних запахів. Але у цього режиму є ще один, менш очевидний, але дуже корисний ефект.

Коли кондиціонер увімкнений, активація рециркуляції зменшує навантаження на систему охолодження, особливо у спекотні дні. Салон швидше набирає комфортну температуру, компресор працює менш інтенсивно, а витрата пального знижується. За оцінками фахівців, економія може досягати до 30%.

Важливо пам’ятати: тривала їзда з увімкненою рециркуляцією може спричинити сонливість у водія, тому користуватися нею слід з розумом.

