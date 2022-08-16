У автосалоні РФ модель LADA продають за ціною топверсії Toyota Camry в Україні

Автомобіль LADA Vesta SW у одному з автосалонів столиці країни-агресорки продається за ціною Toyota Camry найвищої комплектації в Україні.

Зазначимо, що причиною подібного є гострий дефіцит машин та комплектувальних до них у РФ через санкції, які були накладені США та ЄС унаслідок повномасштабного вторгнення до України.

Наприклад, топверсія, якщо її так можна назвати, російського універсала з автоматичною трансмісією LADA Vesta SW один з московських автосалонів продає за 2 399 000 російських рублів. В перерахунку на долари, якщо користуватись офіційним обмінним курсом, це становить 39 000 доларів, передає Auto24.

Цікаво, що за аналогічні гроші в Україні (1,5 млн грн) можна придбати нову Toyota Camry в топовому виконанні.

Якщо в Росії за ці гроші хтось захоче Toyota Camry, то є можливість купити лише вживану – 3-5-річну. Знайти нову в автосалоні можна, але дилери хочуть за неї 3,7-3,8 мільйони рублів. В перерахунку на долари це буде $62 000.

“Спрощену” LADA Granta Classic без подушок безпеки та можливості виїжджати за кордон дилери пропонують за ціною від 773 тисячі рублів, або 12,5 тисячs доларів США.

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