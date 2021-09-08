У Dacia придумали, як втримати вартість автомобілів на досить бюджетному рівні

У Dacia придумали, як втримати вартість автомобілів на досить бюджетному рівні

В Україні ця марка продається під брендом Renault.

Компанія Dacia ухвалила стратегічне рішення щодо втримання відносно низької ціни на свої автомобілі.

Про це повідомляє Autocar.

Так, румунський автовиробник вирішив залишити вартість машин на бюджетному рівні за рахунок відмови від установки "зайвого" обладнання, такого як просунуті системи безпеки і допомоги водієві. Це рішення пояснили тим, що клієнти Dacia поки не готові за них доплачувати.

Як повідомляє Autocar з посиланням на директора з продукту Dacia Андреа Гвінеї, покупці вибирають автомобілі марки за дизайн і невисоку вартість, і не готові переплачувати за "непотрібні" опції, наприклад, за складні електронні асистенти.

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Зазначається, що моделі Dacia надалі отримають нові функції в тому разі, якщо вони будуть гарантовано затребувані у власників, або через вимоги законодавства. Що стосується екологічно чистих моделей, то виробник анонсував появу гібридної новинки, але вона з’явиться трохи пізніше. Коли саме – невідомо.

Також представники Dacia додали, що їхні автомобілі з кожним роком все краще захищають водія та пасажирів. Втім, для отримання високих оцінок від EuroNCAP автомобілям необхідні численні і складні технології активної безпеки, що своєю чергою значно підвищить вартість машини.

Раніше розповідалося про те, що оновлений кросовер Dacia Duster отримав "екстремальну" версію.

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