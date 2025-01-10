Штрафи можна оплачувати карткою або через мобільні платіжні системи.
У "Дію" тепер приходититимуть фото- та відеофіксації порушень водіями правил ПДР.
Про це повідомляє МВС.
"У "Дії" додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації. Раніше інформація про порушення містила лише текстові дані, а тепер включає візуальні матеріали", – йдеться у повідомленні.
Штрафи можна оплачувати карткою або через мобільні платіжні системи.
Перевірити наявність штрафів також можна на вебпорталі МВС, Порталі "Дія", Кабінеті водія, застосунках "Дія" та "Штрафи ПДР".
Нагадаємо, від 1 січня 2025 року в Україні набрав чинності новий закон про автострахування. Він регламентує новий спосіб накладення штрафів за відсутність поліса "автоцивілки".
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