У "Дії" відновили послугу купівлі та продажу авто: всі деталі

Українці можуть знову скористатися зручним сервісом купівлі та продажу автомобілів через додаток "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Знаю, що ви чекали на повернення саме цього сервісу. Бо перереєстрація авто в "Дії" працює чітко й безкоштовно, не потрібно користуватися послугами бігунків чи відпрошуватися з роботи, щоб постояти в черзі", - написав він.

За його словами, послуга дозволяє здійснювати перереєстрацію транспортного засобу швидко й без зайвих зусиль. Замість того, щоб витрачати час на черги та документи, тепер можна легко домовитися з продавцем або покупцем про зустріч у зручний час і місці.

Процес оформлення передачі автомобіля займає кілька хвилин: достатньо зробити кілька кліків у додатку, обмінятися ключами та грошима, і новий техпаспорт буде доступний одразу в Дії. Фізичний техпаспорт надійде поштою.

Ще однією перевагою є можливість вибору ексклюзивних номерів серії DI, які доступні тільки при купівлі автомобіля через "Дію".

Також додаток здійснює перевірку авто на обтяження, арешти та розшук. Якщо з транспортним засобом виявлені проблеми, Дія не дозволить завершити угоду. Це гарантує безпеку угоди для покупців, залишаючи лише необхідність перевірити машину на СТО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у "Дію" тепер приходитимуть фото- та відеофіксації порушень водіями правил ПДР.

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