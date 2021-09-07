У Hyundai розповіли про амбітні плани щодо випуску водневих авто

Компанія випустить легкове авто та спорткар, які їздитимуть на паливних елементах.

Компанія Hyundai Motor Group оприлюднила плани щодо випуску водневих транспортних засобів.

Про це повідомляє Bloomberg.

До 2028 року автовиробник хоче стати першою у світі компанією, в якої всі нові комерційні авто працюватимуть на батареях або паливних елементах. Також Hyundai працює над деякими концептуальними рішеннями щодо водневої мобільності, які можна використовувати в портах, на рятувальних місіях та трамваях.

"Наша мета – представити широкий спектр водневих рішень для мобільності до 2040 року. Це будуть легкові автомобілі, спеціальні транспортні засоби, поїзди, кораблі та міська повітряна мобільність. Ми також хочемо розширити використання водневих паливних елементів у різних областях, включаючи роботів та екологічно чисті генератори", – сказав голова Hyundai Motor Group Ейсун Чунг.

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Компанія планує стати вуглецево-нейтральною до 2045 року, а на основних ринках авто з двигунами внутрішнього згорання перестане випускати до 2040-го. Свій новий легковий водневий автомобіль Hyundai планує представити у 2023 році.

У 2025-му має вийти спорткар, який їздитиме на паливних елементах. Також зараз тестується водневий трактор, і він теж має вийти через два роки.

Hyundai Motor вже представила деякі концепти мобільних рішень, які працюють на паливних елементах. Вони створили водневу транспортну вантажівку, яка може долати понад 1 000 кілометрів на одному заряді та використовуватися для рятувальних або протипожежних місій. Вона також може їздити боком, так званим "режимом краба".

Автовиробник також планує надавати свої рішення щодо паливних елементів для енергетичного сектору, включаючи електроенергію та опалення для будівель, міських джерел енергії та електростанцій.

Раніше повідомлялося, що в автомобільному світі з'явився повністю безпілотний електромобіль Hyundai Ioniq 5.

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