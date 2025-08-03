У яких випадках водій може перетнути подвійну суцільну і не бути оштрафованим: пояснення юриста

Дорога / © Pexels

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За перетин подвійної суцільної водіями передбачені штрафи. Але в законі все ж передбачено винятки.

Про це у коментарі для «Твоя МАШИНА» розповів юрист Ігор.

Він пояснює, що ситуація оцінюється не формально, а за обставинами. Якщо лінію не видно через сніг або бруд, штрафувати — це юридична помилка. Аналогічна ситуація, коли на дорозі аварія, і об’їхати її можна лише через розмітку.

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Правозахисник наводить два приклади:

у Львові взимку патрульні не оштрафували водія, який об’їжджав зламану вантажівку через подвійну суцільну. Як зазначили в поліції, він діяв у межах крайньої потреби, а розмітки фактично не було видно — її занесло снігом.

у Києві був і зворотний випадок. Автомобіліст пішов на обгін, хоч дорога була суха й вільна. Його зупинили, виписали 340 гривень штрафу — все за буквою закону. А от якби він через таке маневрування створив аварійну ситуацію, то покарання могло б бути суворішим: до 1445 гривень, а в деяких випадках — навіть позбавлення прав до року.

Також винятки передбачені для спецтранспорту — швидкої, поліції, пожежної служби, аварійних комунальних бригад. Так, ця категорія транспорту може порушувати розмітку, якщо прямує на виклик. Але обов’язково мають застосовуватися «маячки» або повідомлення службове завдання.

«Тож головне — не те, що розмітку перетнули, а як і навіщо це зробили. Іноді це порушення, а іноді — просто необхідність», — завершив юрист.

Нагадаємо, громадяни України за кордоном можуть обміняти українське посвідчення водія на іноземне без складання теоретичних та практичних іспитів. Таку можливість регулює міжнародні договори про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, які вже набули чинності.

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Як зазначається, відповідні міжнародні договори вже набрали чинності наступними країнами:

Іспанія (з 2010 року);

Італія (з 2016 року);

ОАЕ (з 2021 року);

Туреччина та Литва (з 2023 року).