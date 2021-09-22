У Києві чоловік мчав Дніпровським шосе на електросамокаті зі швидкістю 80 км на годину: відео

У Києві чоловік мчав Дніпровським шосе на електросамокаті зі швидкістю 80 км на годину: відео

Власник електротранспорту рухався швидше за деякі автівки.

У Києві чоловік мчав автотрасою на електросамокаті зі швидкістю 80 км на годину.

Екстремала зафільмували 21 вересня на Дніпровському шосе.

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Про це повідомив telegram-паблік "Київ без цензури" та оприлюднив відео.

Власник електротранспорту рухався швидше за деякі автівки.

Подібні випадки на дорозі є вкрай небезпечними, тому автор відео просить владу хоча б якось відреагувати на подібні інциденти та врегулювати правила і для кермувальників електросамокатів.

Водночас в Україні почали карати водіїв самокатів, які спричинили ДТП. За порушення правил дорожнього руху таких кермувальників штрафують та навіть засуджують до умовного позбавлення волі.

Нагадаємо, заради безпеки учасників дорожнього руху столичних операторів прокату електросамокатів зобов’язали знизити максимальну швидкість руху до 20 км/год.

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